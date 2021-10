Borsa: l'Europa rimane negativa con Wall Street aperta in calo

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Rimangono in negativo le principali Borse europee, con l'apertura in calo di Wall Street, all'indomani di un rimbalzo e con i big tecnologici, da Facebook ad Apple, di nuovo sotto pressione. Secondo gli analisti, prevalgono i timori, su listini divenuti ormai volatili dopo i record del mese scorso, per l'impatto dei prezzi dell'energia sull'inflazione, quindi sulla ripresa finora favorita dagli acquisti delle banche centrali. L'Europa guarda soprattutto al rally del gas naturale, nonostante l'impegno della Ue ad assicurare le forniture, restando indifferente alle buone notizie dei dati in aumento ad agosto sui prezzi al dettaglio dell'Eurozona. Vivace il bene rifugio, l'oro (+0,5%) a 1.758 dollari l'oncia. La peggiore è Madrid /-1,7%), seguita da Francoforte (-1,5%), con la Germania che ha visto in calo gli ordini di fabbrica ad agosto, Parigi (-1,4%) e Londra (-1,1%).

In linea Milano (-1,5%), con lo spread Btp-Bund a 106,7 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,87%. Sui mercati monetari sono in tensione i rendimenti dei treasury americani così come del Bund tedesco.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede l'1,6%. Tra i titoli più pesanti ci sono quelli dell'impiantistica nell'energia, come Tenaris (-3,6%) e TechnipFmc (-4%). In rosso quasi tutte le banche, con picchi negativi come quelli di Bawag (-8,5%), Mediobanca (-3,4%) e Nordea (-2,4%). Molto male le auto, a iniziare da Porsche (-3,7%), Stellantis (-3,6%) e Renault (-3,5%). In discesa il greggio (wti -1,4%) a 77,7 dollari al barile e col brent a 81,4.

(ANSA).