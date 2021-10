Start up:Gay,nodo è capitale di rischio,in 2021 cambio passo

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Gli incubatori per startup nascono nei primi anni 2000 negli Stati Uniti ed Enrico Gasparini è considerato uno dei pionieri del settore in Italia. Dopo 18 anni "siamo arrivati al periodo della consapevolezza del lavoro che noi svolgiamo come incubatori e acceleratori: oggi Digital Magic è il primo incubatore in Italia, svolgiamo un ruolo strategico perchè siamo il punto di connessione tra talento e la possibilità che diventi impresa e un'impresa di successo". Così Marco Gay, amministratore di Digital Magics che ha varato un nuovo piano industriale e un aumento di capitale per sostenere le start up che ha in portafoglio, spiega in un'intervista all'ANSA come colmare il gap.

"Questa consapevolezza oggi ci porta a crescere come azienda e a dare un reale contributo all'innovazione di un settore, (quello delle start up, ndr). La prima volta che il tema delle startup è diventato un argomento all'attenzione del Governo era il 2012 con il ministro Passera, da lì molti passi sono stati fatti in avanti e oggi la consapevolezza è corroborata anche dal ruolo che Cdp sta mettendo nella crescita di questo settore.

Siamo molto contenti - aggiunge Gay - di essere partner di iniziative e investitori insieme in molte startup". Il gap con gli Usa è ancora grande ma "sono due ecosistemi differenti, una variabile è l' investimento in capitale di rischio: in questo 2021 finalmente si supererà il miliardo di investimenti in startup innovative ma siamo comunque 6 volte inferiori alla media europea e decisamente inferiori agli investimenti di capitale di rischio negli Usa". (ANSA).