Bankitalia,appuntamento speciale per Mese educazione finanza

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Un appuntamento speciale con Bankitalia al Salone Margherita di Roma per inaugurare il Mese dell'educazione finanziaria che prende il via oggi in tutta Italia. L'incontro, presentato dall'attore e conduttore Paolo Calabresi, sarà una conversazione tra ospiti e pubblico. Ad essere intervistato da Paolo Calabresi sarà innanzitutto il vice direttore generale della Banca d'Italia Piero Cipollone, che porrà l'accento sull'importanza dell'istruzione e della cultura finanziaria come motore dello sviluppo personale. La conversazione coinvolgerà anche il pubblico.

"Se è vero che è importante acquisire competenze fin da bambini è vero anche che non è mai troppo tardi per recuperare il tempo perduto", spiega Bankitalia e "per questo motivo, Calabresi dialogherà non solo con gli studenti, ma anche con gli adulti che racconteranno le difficoltà da superare quando si è alle prese con risparmi e investimenti". Interverranno gli imprenditori Paolo Gentilini e Alessandra De Caro, le campionesse olimpiche Alessandra Sensini e Irene Vecchi e la campionessa paralimpica Eleonora De Paolis. "Chiuderanno l'evento Paolo Calabresi e Lillo, che nel corso di un dialogo molto particolare ci faranno riflettere, sorridendo, su come le scelte finanziarie siano importanti e quanto sia facile sbagliare se siamo poco istruiti sul tema". Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, e Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato di educazione finanziaria, saluteranno il pubblico dando così inizio al Mese, il cui programma è anche quest'anno fitto di appuntamenti. È possibile seguire l'evento sul canale Youtube della Banca d'Italia https://www.youtube.com/user/bancaditalia a partire dalle ore 10:00. L'evento inaugura la quarta edizione del Mese dell'educazione finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. "Prenditi cura del tuo futuro" è il tema dell'edizione 2021. (ANSA).