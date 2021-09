Investcorp compra a Milano immobile per 70 mln

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Il Fondo Milano Core I, sottoscritto da Investcorp e gestito da Castello SGR, ha acquisito da Bel Real Estate Group l'immobile in via Mecenate 91 a Milano che attualmente ospita in affitto gli uffici del Gruppo Kering, tra i primi gruppi mondiali del lusso. Il prezzo della vendita, secondo indiscrezioni, dovrebbe sfiorare i 70 milioni.

L'immobile di circa 18 mila metri quadri lordi, secondo quanto spiegano gli acquirenti - è uno dei pochi spazi in Italia ad aver ottenuto la certificazione LEED Core&Shell e Platinum commercial interior, protocollo che attesta la sostenibilità ambientale, energetica e la qualità abitativa.

Advisor dell'operazione sono stati per il compratore l'ufficio milanese di Maxire, guidato dal partner Gabriele Tagliacozzo e per il venditore Alessandro Malchiodi, CEO di Bel Agency di Milano e Fabrizio Piperno, partner della LCRE.it di Roma. L'acquirente è stato assistito per gli aspetti legali dallo studio Greenberg Taurig Santa Maria nelle persone del Partner Federico Barbara e dell'Associate Flavia Guancioli; Pedersoli Studio Legale, nella persona del Partner Luca Saraceni ha assistito il venditore.

Investcorp è uno dei principali gestori di investimenti immobiliari globali. Dal 1996 ha acquisito circa 925 proprietà, per un valore complessivo di oltre 21 miliardi di dollari. Con sede a New York e Londra, attualmente dispone di un portafoglio di attività immobiliari di oltre 7,4 miliardi di dollari USA (inclusa la leva finanziaria) negli Stati Uniti e in Europa. Le piattaforme statunitensi ed europee hanno attività di new deal di circa 2 miliardi di dollari all'anno (ANSA).