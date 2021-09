Borsa: Europa conclude con scivolone, persi 215 miliardi

Mercati azionari del Vecchio continente tutti ampiamente in ribasso in scia a Wall street e all'allarme inflazione del presidente della Fed Powell: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid con un calo finale del 2,6%, seguita da Parigi e Francoforte in ribasso del 2,1%. In calo del 2,1% anche Piazza Affari. Tenta di limitare i danni Londra, che ha ceduto mezzo punto percentuale.

Pessima giornata quindi per i listini azionari europei: l'indice Stoxx Europe 600 che raggruppa i maggiori titoli delle Borse del Vecchio continente ha concluso sotto la vendite in calo del 2,1%, che equivale a una perdita di circa 215 miliardi di euro di capitalizzazione in una sola seduta.