Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,6%

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Le Borse in Europa confermano il loro momento positivo. Con l'allontanarsi dei timori di un contagio della crisi finanziaria della cinese Evergrande gli indici si impostano al rialzo: Londra sale in apertura dello 0,6% , Parigi dello 0,91%, Francoforte dello 0,75% e Milano allunga il passo con un guadagno dell'1,2% mentre si attendono le decisioni del Fomc della Fed, che verranno rese note in serata. (ANSA).