Alitalia: venerdì cancella 62% voli per scioperi settore

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "A seguito degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l'intera giornata di venerdì 24 settembre 2021, Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno". Lo si legge sul sito della compagnia aerea, che pubblica l'elenco dei voli cancellati: si tratta di 161 cancellazioni, pari al 62% dei voli in programma nella giornata di venerdì. Per limitare i disagi, si precisa, Alitalia ha attivato un piano straordinario con aerei più capienti, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.

Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori Alitalia dopo la rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla cigs. Nuove assemblee sono in corso a Fiumicino sul piazzale antistante l'ingresso della palazzina Alitalia. Oltre 500 lavoratori Alitalia, controllati dalle forze dell'ordine, si sono anche mossi in corteo all'aeroporto di Fiumicino. Dai sindacati, che hanno lanciato ieri l'appello all'unità dei lavoratori, la richiesta di una sede istituzionale dove potersi confrontare con Ita, Commissari Alitalia e Ministeri. (ANSA).