Borsa: Milano chiude in rialzo con Saipem, Amplifon, Poste

(ANSA) - MILANO, 21 SET - La Borsa di Milano, al pari delle altre Piazze europee, archivia la giornata in rialzo in attesa della Fed domani e supera la caduta della vigilia sui timori di un default della cinese Evergrande. A fine seduta il Ftse Mib tiene ampiamente i 25mila punti con un +1,22%. Mentre lo spread tra Btp e Bund cala 101,4 punti e anche il rendimento del decennale italiano che scende allo 0,68 per cento.

In luce Amplifon (+4,9%) che recupera dopo una serie di flessioni in scia alle linee strategiche al 2023 e alla conferma dei target sull'anno. Bene tra i petroliferi Saipem (+3,2%) spinta anche dal protocollo d'intesa con Saudi Aramco. E acquisti anche su Poste, Fineco (entrambe +2,8%), Campari (+2,6%) e Inwit (+2,3%). Sul versante opposto, tra i big, piatta Stellantis (-0,16%). Negativa Tim (-1,46%) mentre fuori dal paniere principale flette Mps (-0,94%) su cui prosegue la due diligence di Unicredit (+0,84%) e, sempre tra i bancari, soffre Carige (-4,9%). (ANSA).