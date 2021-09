Borsa: Europa conferma rimbalzo dopo Wall Steet, Milano +0,74%

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Le Borse europee confermano il rimbalzo dopo l'avvio di Wall Street con l'indice d'area lo Stoxx 600 che sale sulla spinta dei titoli legati all'energia e ai finanziari e con il mercato che guarda più a domani e al dato dell'inflazione americana ad agosto. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,7%, Parigi lo 0,74%, Francoforte lo 0,95%. A Milano (+0,74%) nel paniere principale in evidenza Pirelli (+3,4%), Banca Generali (+2,5%), Saipem (+3,3%), Eni (+2,6%) con il petrolio che si avvicina con il Wti ai 71 dollari al barile. Soffre Amplifon (-4,6%) in scia al piano al 2023. Fuori dai big resta in luce Safilo (+7,9%) con l'accordo con Chiara Ferragni.

Lo spread tra Btp e Bund si muove sotto i 102 punti. Scende il rendimento del decennale italiano che è a quota 0,68%. In calo anche l'euro sul dollaro con la moneta unica che quota a 1,1806 sul biglietto verde. (ANSA).