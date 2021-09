Turismo: app Revolut sbarca in mercato prenotazioni

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Revolut, la app finanziaria globale, sbarca anche in Italia nel comparto del turismo e delle prenotazioni alberghiere. Dopo il lancio nel Regno Unito, è disponibile anche per il mercato italiano 'Soggiorni, lo strumento di prenotazioni alberghiere. Tramite app si può prenotare un alloggio, da B&B convenienti a hotel di lusso, utilizzando lo stesso strumento che usano per gestire le proprie finanze. La nuova funzionalità in-app, spiega il gruppo, "è la prima nel suo genere offerta da una piattaforma fintech e premierà gli utenti non solo offrendo sistemazioni senza costi di prenotazione e la possibilità di navigare e prenotare dall'app Revolut, ma anche con un massimo del 10% di cashback istantaneo".

Marsel Nikaj, Head of Savings and Lifestyle in Revolut, spiega che" abbiamo creato Soggiorni per consentire alle persone di trovare e prenotare facilmente la vacanza perfetta nella loro destinazione ideale. La visione a lungo termine è quella di aggiungere nuovi e utili prodotti correlati ai viaggi (voli, noleggio auto, esperienze)". (ANSA).