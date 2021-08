Attacco Hacker: Zegna, accesso esterno a sistemi informatici

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Ermenegildo Zegna "è recentemente venuta a conoscenza di un accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici". Lo rende noto, in un comunicato, il gruppo dell'abbigliamento e della moda. "Non appena la società ha appreso l'accaduto, ha prontamente avviato un'indagine forense, condotta da esperti esterni, e ha messo in atto le azioni necessarie a garantire la sicurezza della propria rete.

L'azienda - si legge nella nota - ha informato le autorità competenti".

"L'indagine è tuttora in corso e vogliamo rassicurare i nostri clienti e partner commerciali che i nostri team stanno lavorando intensamente, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per risolvere la situazione. La nostra priorità principale è garantire la continuità operativa in un ambiente sicuro e protetto", conclude il gruppo Ermenegildo Zegna.

