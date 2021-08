Fondi Ue: all'Italia 1,6 miliardi in più da React-Eu

(ANSA) - BRUXELLES, 05 AGO - Via libera della Commissione Ue a un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per l'Italia nel quadro del programma React-Eu, che rafforza la politica di coesione europea veicolando nuove risorse verso i territori più colpiti dalla crisi pandemica.

I nuovi fondi saranno veicolati tramite il programma operativo nazionale "Imprese e competitività" e sosterranno gli investimenti delle Pmi per la transizione verde e digitale. Le risorse del React-Eu saranno inoltre utilizzate per misure green come lo sviluppo delle smart grid per la trasmissione e distribuzione dell'energia e l'efficienza energetica degli edifici pubblici. (ANSA).