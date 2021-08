Turismo: Garavaglia, le 5 regole per salvare stagione

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Cinque punti, come le dita di una mano. Sono quelli che la Lega chiede vengano introdotti per agevolare la stagione turistica, e non solo. Misure improntate al pragmatismo e alla semplificazione". Lo dichiara il ministro del Turismo Massimo Garavaglia elencandole: 1) Esenzione Green Pass per minorenni 2) Autocertificazione per clienti bar e ristoranti 3) Esenzione Green Pass per fiere e sagre all'aperto 4) Esenzione Green Pass per servizi interni agli alberghi 5) Nessun vincolo per i mezzi di trasporto.

"Sono misure di buon senso. Alle quali credo sia giusto aggiungere, per il ritorno a scuola, i tamponi (salivari) per i bambini; come sono stati già adottati in qualche regione" aggiunge Garavaglia. (ANSA).