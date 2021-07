Gentiloni, in gestazione regolazione su criptovalute

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Non ci sono "dubbi che sia in gestazione anche una regolazione che riguarda le criptovalute per i loro impatti a diverso livello". Così il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni - facendo presente che "in Europa si regola tutto" - interviene al convegno on-line del seminario estivo organizzato da Fondazione Symbola, 'Transizione Verde e gusto del futuro per una nuova Italia'.

"Mi pare sia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo", osserva Gentiloni. (ANSA).