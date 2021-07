Borsa: Europa fiacca attende Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Borse europee fiacche in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono sulla parità. Gli investitori restano alla finestra in attesa dei dati sulla disoccupazione negli Usa. Sui mercati tiene banco anche il tema del petrolio, dopo il nulla di fatto della riunione dell'Opec+.

Il prezzo del greggio prosegue sopra i 75 dollari al barile in attesa delle mosse dei Paesi produttori.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,2%. In calo Madrid (-0,2%), piatta Parigi (+0,01%) in lieve rialzo Londra (+0,1%), Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,3%). I listini sono appesantiti dalle banche (-0,6%), con la posizione della Bce sui dividendi, e dall'energia (-0,3%) mentre salgono le auto (+0,4%) e l'informatica (+0,8%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1840 a Londra.

A Piazza Affari ben posizionate Tim e Stm (+1,3%), Fuori dal listino principale corrono Mediaset (+3%) e Safilo (+2%), quest'ultima alle prese con l'aumento di capitale. In ordine sparso le banche con Unicredit (-0,8%), Banco Bpm (-0,5%), piatte Bper (+0,03%) e Intesa (+0,01%). Deboli Campari (-0,4%) e Eni (-0,1%). (ANSA).