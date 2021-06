Borsa: Europa schiva timore varianti, a Milano brilla Tim

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Borsa europee in rialzo, con i listini che schivano, a differenza delle piazze asiatiche, i timori legati alla variante Delta del coronavirus. Francoforte sale dello 0,7%, davanti a Milano, Parigi e Londra, tutte in progresso dello 0,5%. Poco mossi, invece, i future su Wall Street.

Sui listini europei si mettono in luce le banche (+1,2% l'indice Stoxx) e gli energetici (+0,7%), con il petrolio poco mosso in attesa della riunione dell'Opec+ di giovedì. A giugno i prezzi al consumo in Spagna sono cresciuti dello 0,4% mese su mese e del 2,6% anno su anno, sostanzialmente in linea con le attese. A Piazza Affari s'impenna Tim (+2,8%), va bene il risparmio gestito con Azimut (+2,5%), promossa da Deutsche Bank, si mettono in luce Amplifon (+1,8%) e Diasorin (+1,9%). Tra i bancari sale Mps (+1,6%) con il Tesoro chiamato a districare la matassa della privatizzazione. Cnh (+1,7%) guida i rialzi nell'automotive, davanti a Ferrari (+0,9%) e Stellantis (+0,7%).

In fondo al Ftse Mib si collocano Nexi (-2,6%), che ripiega dai massimi storici, Atlantia e Saipem (-0,6%) e le utilities, guidate da A2A (-0,4%). Fuori dal listino principale soffre Ferragamo (-3%), che sconta, con l'arrivo da Burberry del ceo Marco Gobbetti, l'assottigliarsi delle chance di una rapida vendita da parte della famiglia. (ANSA).