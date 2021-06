Assonime: Patrizia Grieco eletta presidente

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Patrizia Grieco è stata eletta, come da attese, Presidente di Assonime per il biennio 2021-22. Grieco succede a Innocenzo Cipolletta, giunto al termine del suo secondo mandato, non più rinnovabile, che diventa Presidente onorario e resta nel Consiglio Direttivo come membro di diritto.

La nomina è arrivata all''Assemblea dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo che aveva deciso in tal senso lo scorso 18 marzo.

L'Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio: della Giunta e del Collegio dei Sindaci Revisori. Sono entrati nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, Lorenzo Bini Smaghi, Alberto Bombassei, Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, Luciano Carta, Michaela Castelli, Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Matteo Del Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca Ferrero, Aldo Fumagalli Romario, Gabriele Galateri di Genola, Luca Garavoglia, Nicoletta Giadrossi, Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe Lavazza, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, Claudia Parzani, Salvatore Rossi, Pietro Salini, Dario Scannapieco, Pierluigi Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco Tronchetti Provera e Laura Zanetti. Ha nominato inoltre Carlo De Benedetti e Enrico Salza come membri onorari del Consiglio direttivo, che affiancano così nella medesima posizione Pio Teodorani-Fabbri. Infine, sono membri di diritto del Consiglio direttivo i Past President Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Vittorio Mincato e Maurizio Sella. L'Assemblea ha poi nominato la Giunta dell'Associazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. (ANSA).