Tesoro: asta Btp, tassi in calo su titoli a 3 e 7 anni

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il Tesoro ha collocato tutti i 7,75 miliardi di Btp a medio lungo termine offerti in asta con tassi in calo sulle scadenze a 3 e 7 anni. Il rendimento del triennale (scadenza aprile 2024 settima tranche per 3,5 mld) è sceso a -0,22% da -0,06% del collocamento di maggio e quello del 7 anni (luglio 2028 per 2,5 mld terza tranche) è calato a 0,46% da 0,69% registrato nel collocamento del mese scorso. Il tasso del Btp ventennale (marzo 2041, quarta tranche per 1,75 mld) è invece salito a 1,55% da 1,14% dell'asta di febbraio scorso.

