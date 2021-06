Pil: Istat stima +4,7% nel 2021, +4,4% nel 2022

L'Istat prevede "una sostenuta crescita" del Pil italiano sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%). E' quanto indica l'Istituto di statistica nelle prospettive per l'economia italiana nel 2021-22, in cui si evidenzia "un consolidamento del processo di ripresa dell'attività economica con una intensità crescente nei prossimi mesi". Lo scenario, sottolinea, "incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Per quanto riguarda l'evoluzione dell'occupazione, misurata in termini di Ula (Unità di lavoro), "sarà in linea con quella del Pil, con una accelerazione nel 2021 (+4,5%) e un aumento nel 2021 (+4,1%)", prevede l'Istat. L'andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece "la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell'anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%)". (ANSA).