Borsa: Europa sotto pressione, Londra -1,10%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Le Borse in Europa si svegliano sotto una pioggia di ordini in vendita. Londra cede in avvio l'1,10%, Parigi lo 0,93%, Madrid lo 0,92%, Francoforte l'1,2% e Milano l'1,3 per cento. E' l'onda lunga della flessione a Wall Street con gli investitori in fuga sui timori che l'inflazione possa portare a una politica monetaria più restrittiva e contenere i profitti aziendali.

A questo proposito BT cede il 5%, con risultati sotto le stime e Burberry il 9% anch'essa deludente. (ANSA).