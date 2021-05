Borsa: Milano migliora (+0,4%) con industria e assicurazioni

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Migliora la Borsa di Milano (+0,4%) nel pomeriggio, con assicurazioni e industria a farla da padrone. In cima al listino principale resta Unipol (+3,3%), in attesa dei conti la prossima settimana, e va bene Generali (+1%). Tra i semiconduttori guadagna Stm (+2,7%). Prosegue poi le giornate di rialzo Cnh (+2,2%) dopo i conti. In forma le utility, come l'intero comparto in Europa, a partire da A2a (+1,9%).

Resta pesante Tenaris (-2,2%) e patiscono Campari (-1,4%) e Inwit (-1%). Torna in rosso Tim (-0,5%). In ribasso tra le auto Ferrari (-0,3%) e stenta anche Stellantis (-0,01%) il giorno dopo i conti. Tra le banche il risiko favorisce Unicredit (+0,6%) nella giornata successiva alla trimestrale, così come Mps (+3,9%). In difficoltà Bper (-0,7%) e Banco Bpm (-0,3%), piatta Intesa, con lo spread a 118,7 punti. (ANSA).