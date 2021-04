Petrolio: in calo, Wti a 60,90 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Apertura in calo per le quotazioni del petrolio sull'onda delle scorte in aumento anche a fronte della situazione della pandemia in alcuni grandi paesi importatori come l'India. Il Wti del Texas scende dello 0,7% a 60,9 dollari al barile come il Brent del Mare del Nord, sempre in calo dello 0,7% a 64,86 dollari. (ANSA).