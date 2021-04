Ad Andrea Orcel romano, studi al liceo Chateaubriand, laurea in economia e commercio alla Sapienza e post all'INSEAD a Fontainebleau, è un banchiere d'affari di razza con trascorsi prima in Merrill Lynch poi in Ubs a cui mancava solo l'approdo alla guida di un grande gruppo bancario. Con Unicredit Orcel chiude il cerchio di una carriera iniziata nel 1987 in Midland Montagu nel Fixed Income. L'anno dopo passa in Goldman Sachs e poi nel 1990 e Boston Consulting Group.

Dal 1992 al 2012 Orcel lavora in Merrill Lynch (poi divenuta Bank of America), ricoprendo diverse posizioni senior: Executive Chairman e Presidente dei Mercati Emergenti ex Asia (2009), Presidente di International Global Banking, Securities & Wealth Management, Responsabile di International Corporate e Investment Banking (2009), Responsabile di Global Origination, Presidente di EMEA Global Markets & Investment Banking e membro del Management Committe di Merrill Lynch (2007). Ma anche Responsabile di Origination e Co-Presidente di Global Markets e Investment Banking per Europa, Medio Oriente & Africa (2004), Responsabile della divisione Global Financial Institutions Group (2003), Co-responsabile della divisione Financial Institutions Group per Europa, Medio Oriente e Africa (1999).

Nel 2012 l'ingresso nella svizzera Ubs come Membro del Comitato Esecutivo di Gruppo e poi Presidente, dell'Investment Bank. Successivamente diventa Ceo di Ubs Limited e di Ubs AG presso la filiale di Londra (2014). Tra i suoi incarichi c'è anche quello di consigliere del cda di Ubs Americas Holding LLC e referente per le autorità di controllo americane; Senior Officer Outside of Australia e referente per le autorità di vigilanza australiane (2016). E' anche stato Membro del Comitato Direttivo di Ubs Optimus Foundation, Senior Sponsor e Leader nella promozione della diversità e sviluppo dei talenti nell'Investment Banking e nel Regno Unito.