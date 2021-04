Tirrenia: Procura Milano chiede il fallimento di Cin

(ANSA) - MILANO, 15 APR - La Procura di Milano ha depositato al Tribunale istanza di fallimento nei confronti di Cin, la Compagnia italiana di navigazione del gruppo Onorato. La richiesta è stata avanzata dal pm Roberto Fontana nell'udienza fissata sulla base dell'articolo 162 che regola la "inammissibilità della proposta" del piano di ristrutturazione che Cin aveva annunciato di voler presentare. Il pm non si è opposto a un rinvio, in tempi contenuti, dell'udienza in merito alla richiesta di fallimento. I giudici stanno ora decidendo se rinviare o meno. (ANSA).