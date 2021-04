Bankitalia: a febbraio accelerano prestiti bancari, +4,5%

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Accelerano, a febbraio, i prestiti bancari al settore privato, che sono saliti del 4,5% contro il +4,3% di gennaio. E' quanto rende noto la Banca d'Italia secondo cui l'andamento è trainato dai prestiti alle società non finanziarie, i quali sono aumentati del 7,6 per cento (7,3 nel mese precedente) mentre i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,4 per cento sui dodici mesi (2,2 in gennaio). (ANSA).