Antitrust: multa 2 mln a società gruppo Telepass su rc auto

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'Antitrust ha comminato 2 milioni di sanzione a società del gruppo Telepass per una pratica commerciale scorretta riguardante la distribuzione di polizze Rc auto. Secondo l'Autorità,"non sono state fornite informazioni adeguate sul trattamento dei dati degli utenti e sulle modalità e i criteri di selezione dei preventivi". Lo annuncia l'Agcm in una nota.

In particolare la sanzione, spiega l'Antitrust riguarda la distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamenti Telepass Family e Telepass Viacard. (ANSA).