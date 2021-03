Borsa: Europa in rialzo scommette su ripresa economia

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo con gli investitori che scommettono sulla ripresa economia globale, dopo l'approvazione negli Usa del piano di aiuti contro gli effetti del covid. L'attenzione si concentra sulla campagna di vaccinazione di massa mentre si è in attesa dell'approvazione del vaccino monodose di johnson & johnson. Resta alta l'attenzione sull'andamento del mercato obbligazionario. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1878.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Senza particolari scossoni Francoforte (+0,6%), dopo il dato in calo della produzione industriale. In rialzo anche Madrid (+0,7%) e Parigi (+0,3%). In rosso Londra (-0,2%). Nel Vecchio continente corrono le banche (+1,8%) con Hsbc e Ing (+2,2%), Bnp Paribas (+1,5%) e Credit Agricole (+1,7%). In rialzo anche il comparto immobiliare (+0,7%) e la farmaceutica (+0,4%).

Deboli le utility (-0,4%), con il prezzo del petrolio in rialzo, mentre sono toniche le auto (+1%). In rialzo Daimler (+1,1%), Porsche (+0,9%) e Renault (+0,6%). Debole Volkswagen (-0,1%). (ANSA).