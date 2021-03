Leonardo al lavoro sul primo bilancio integrato, in cda 9 marzo

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Leonardo vara "un nuovo approccio alla rendicontazione di bilancio che integri le performance economico-finanziarie con i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri sugli aspetti Environmental, Social & Governance". La società, spiega una nota, "è al lavoro per redigere il primo bilancio Integrato con l'obiettivo di offrire in un unico documento, una visione completa, misurabile e trasparente del valore generato e confermare la centralità della sostenibilità nella strategia aziendale. Il primo progetto di dilancio Integrato sarà sottoposto all'approvazione del cda di Leonardo nella riunione del 9 marzo 2021".

"Con il bilancio Integrato vogliamo rafforzare il percorso di sviluppo sostenibile intrapreso da Leonardo", sottolinea la cfo Alessandra Genco: "I futuri investimenti dell'azienda saranno focalizzati sulle tecnologie per la transizione ambientale e digitale e sullo sviluppo di persone e competenze chiave. Il bilancio Integrato è un elemento fondamentale per fornire una rappresentazione olistica delle strategie di sviluppo e delle performance conseguite, del modo in cui co-creiamo soluzioni innovative con i partner della filiera e con l'ecosistema della ricerca scientifica, della maniera in cui operiamo responsabilmente nei Paesi in cui siamo presenti, dell'impiego che facciamo dei nostri preziosi capitali, non solo quelli finanziari. L'integrazione è una scelta strategica di lungo termine a supporto della nostra competitività" (ANSA).