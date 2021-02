Saipem: Cao, porteremo tunnel Stretto Messina nel mondo

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Saipem crede fermamente nel progetto di attraversamento sottomarino dello Stretto di Messina attraverso un tunnel galleggiante, sul modello degli oleodotti e dei gasdotti realizzati nel mondo ed è pronta ad esportarlo ovunque. Lo ha detto l'amministratore delegato Stefano Cao conversando con i giornalisti dopo la presentazione dei conti annuali agli analisti finanziari.

"Per noi - ha spiegato il manager - il tema di attraversamento applicabile allo Stretto di Messina è la sintesi di tutte le nostre tecnologie sottomarine e non acquisite dall'azienda nel corso della sua vita". "E' la perfetta sintesi per ingegnerizzare e costruire l'infrastruttura sulla base delle nostre tecnologie - ha sottolineato - e una volta aperto un cammino lo andiamo a proporre anche in altre parti del mondo".

"Vedremo come mettere a punto questo tipo di capacità", ha concluso il manager. (ANSA).