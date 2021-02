illycaffè: closing operazione Rhone Capital

(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Closing oggi dell'operazione di vendita da parte del Gruppo Illy di una quota del 20 per cento di illycaffè, premium brand globale di caffè con sede a Trieste, a Rhône Capital (con le affiliate, "Rhône"), società di private equity globale con un focus su investimenti in imprese con presenza al di qua e al di là dell'Atlantico. La scelta della famiglia Illy è caduta su Rhône che diventerà partner strategico per accompagnare l'azienda nella fase di crescita internazionale, in particolare negli Stati Uniti.

Il closing segue l'accordo firmato il 21 novembre scorso. La partnership con Rhône viene considerata "un'altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della Società e nell'esecuzione dei suoi piani futuri che potrebbero prevedere anche la quotazione in Borsa", fanno sapere dal Gruppo. (ANSA).