Banche:Ifis nel 2022 vede stock Npe in Italia record 441 mld

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Lo stock complessivo di Npe da gestire in Italia, già in crescita nel 2020 e a quota 340 miliardi di euro, potrebbe salire - secondo una elaborazione dell'ultimo Market Watch di Banca Ifis - a 389 miliardi di euro quest'anno e addirittura toccare il record storico di 441 miliardi di euro nel 2022. Sul periodo peseranno l'onda lunga degli effetti dell Covid, con lo stop anche alle moratorie, e una una serie di nuove indicazioni normative tra cui la definizione di default (inadempienza) e l'entrata in vigore del calendar provisioning, ovvero l'obbligo di accantonamento integrale dei crediti deteriorati. (ANSA).