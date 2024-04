I trimestre in rosso per gli scioperi

Il gruppo Lufthansa ha chiuso il primo trimestre con una perdita operativa in aumento a 849 milioni di euro dai 273 milioni di rosso di un anno prima, con gli scioperi che "hanno avuto un impatto negativo sul risultato di circa 350 milioni di euro".

Lo comunica Lufthansa in una nota. Con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno volato complessivamente 24 milioni di passeggeri, il 12% in più rispetto all'anno precedente (primo trimestre 2023: 22 milioni). Nel primo trimestre del 2024 il fatturato sale del 5% rispetto all'anno precedente, a 7,4 miliardi di euro.



