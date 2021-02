Stellantis: arriva nuova Ypsilon, da 1985 vendute 3 milioni

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Sono 3 milioni le Lancia Ypsilon vendute finora. In Italia è sul podio del segmento B dal 2011, nel 2019 e nel 2020 ha conquistato la leadership del segmento. È anche la seconda auto più venduta del mercato in assoluto dopo la Panda". Lo ha ricordato Luca Napolitano, nella nuova veste di Lancia Chief Executive Officer, presentando in una conferenza web la Nuova Lancia Ypsilon.

"Ypsilon vende da sola quanto, o addirittura più, di marchi con una gamma intera. Tutti ottimi motivi per sognare, perché il marchio Lancia ha segnato la storia dello stile e della tecnologia nel mondo dell'auto per più di 100 anni. E la storia continua con la Nuova Ypsilon, capace di incarnare alla perfezione l'eleganza, l'eccellenza italiana, la bellezza, la genialità, l'innovazione e lo stile senza tempo", ha osservato Napolitano.

In 35 anni di storia sono 4 le generazioni della Lancia Ypsilon e 35 le serie speciali. (ANSA).