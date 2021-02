Borsa: Asia ancora dimezzata, futures in calo, Tokyo -0,14%

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Seduta in calo per le principali borse di Asia e Pacifico, ancora a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seul. Tokyo ha ceduto lo 0,14%, Sidney lo 0,63% e Mumbai, ancora aperta, guadagna lo 0,23%. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street nonostante il Pil inglese migliore delle stime. In arrivo dagli Usa la fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan.

In calo il greggio (Wti -1% a 57,67 dollari) e l'oro (-1,17% a 1.819 dollari l'oncia), insieme al rame e all'argento. Stabile il dollaro sull'euro e sulla sterlina, in progresso sullo yen.

