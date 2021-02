Covid: TheFork, pranzi in ristoranti a livelli pre-pandemia

Sta riprendendo l'abitudine di pranzare al ristorante: secondo dati di TheFork, le prenotazioni on line della prima settimana con l'Italia prevalentemente in zona gialla registrano "numeri che tornano ai livelli pre-Covid". La scorsa settimana le prenotazioni sulla piattaforma - si legge in un comunicato della società di prenotazioni on line - sono cresciute nelle zone gialle del 34%. Molto bene le aree metropolitane: rispetto all'ultima settimana dell'ottobre scorso, ritenuta la più simile alle condizioni di oggi in termini di restrizioni sul territorio nazionale, Roma cresce del 42,4%, Milano del 64,1%, Napoli del 35,6%, Torino 47,7%, Bologna 33,4%, conclude TheFork.