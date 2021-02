Borsa: Europa parte in marginale crescita, Londra incerta

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente positivi in avvio di giornata: Londra è l'unico indice incerto e segna in partenza un ribasso dello 0,13%, mentre Parigi ha aperto in rialzo dello 0,54% e Francoforte un aumento dello 0,27%. (ANSA).