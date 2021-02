Borsa: Milano ottimista (+1,1%) con le banche, sprint Atlantia

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Piazza Affari ha iniziato con ottimismo (+1,1%), forte anche del rialzo dell'indice Pmi, la settimana con le principali Borse europee e Wall Street. Un rimbalzo degli indici, che alcuni analisti segnalano anche come successivo alle tensioni della settimana scorsa sui vaccini anti-Covid.

A Milano, in attesa dell'esito delle consultazioni sulla crisi di governo, a cui gli analisti continuano a non attribuire grande influenza sugli scambi, gli investitori hanno premiato innanzitutto Atlantia (+8,7%), dopo una lettera di Cdp e fondi sull'offerta. Tra le banche, con lo spread chiuso in calo a 113 punti, bene Intesa (+0,9%), Bper (+0,8%), Mps (+1,2%), con Amco che ha rimborsato 250 milioni di debito con Ubs e JpM, Unicredit (+1,4%) con ipotesi di stampa su un'aggregazione multipla con Mps e Banco Bpm (+0,3%). Deboli i petroliferi, soprattutto Eni (-1,8%), sofferente Pirelli (-0,7%). Per le auto su Stellantis (+0,6%), di più Ferrari (+2,4%) il giorno prima dei conti dell'ultimo trimestre 2020.

Bene Azimut (+3,4%), Interpump e Nexi (+2,8%), Poste (+2,7%), Buzzi (+2%) col dividendo straordinario. Guadagni per Generali (+1,1%) con l'outlook positivo di Berenberg. Sprint di Tiscali (+16%). (ANSA).