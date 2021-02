Ag.Entrate, 11 milioni e 350mila tessere sanitarie nel 2020

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Oltre 11 milioni e 350mila tessere sanitarie emesse nel 2020; di queste, quasi 10 milioni e 230mila valgono come Carta nazionale dei servizi (Cns) e consentono di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Circa 521mila le tessere inviate alle famiglie con neonati. Sono i dati dell'Agenzia delle Entrate, che ha realizzato una nuova guida, online, su come ottenere la tessera sanitaria e su come richiederne un duplicato. "In un periodo così difficile per il Paese, l'Agenzia delle Entrate - afferma il direttore Ernesto Maria Ruffini - vuole fare la sua parte per garantire un accesso semplice e veloce alle prestazioni sanitarie. Un piccolo gesto di attenzione verso tutti i cittadini".

Delle tessere sanitarie arrivate nel 2020, inoltre, più di 2 milioni e 100mila sono state emesse agli assistiti dal Sistema sanitario nazionale che sono nati all'estero. E ancora, oltre 2 milioni e 600mila duplicati sono stati emessi per furto o smarrimento nei 12 mesi da poco trascorsi. In particolare, quasi 2 milioni di questi duplicati riguardano Cns.

A cosa serve la tessera sanitaria e come comportarsi in caso di furto o smarrimento o se è scaduta e si ha bisogno di assistenza sanitaria: sono alcune delle domande a cui è possibile trovare una risposta nella nuova guida disponibile da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Online, sempre da oggi, anche un filmato sul canale YouTube delle Entrate. (ANSA).