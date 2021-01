Aspi: Ue scrive a Italia, chiarisca su norme concessioni

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - La Commissione Ue ha scritto all'Italia per chiedere chiarimenti in merito alle "nuove misure legislative applicabili ai contratti di concessione autostradale". La lettera, anticipata dal Corriere della Sera e di cui l'ANSA è in possesso, fa riferimento alle norme del Milleproroghe 2019, introdotte in relazione alla vertenza di Aspi - anche se nella missiva non è mai citata esplicitamente.

Bruxelles ha "ricevuto un numero considerevole di reclami e domande in merito a tali misure normative" e "alla luce delle preoccupazioni" sulla "compatibilità con il diritto dell'Ue", formula 4 domande su cui chiede risposta entro 10 settimane.

(ANSA).