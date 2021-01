Sace: ad Arvedi il primo Green loan, operazione da 240 mln

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - È destinata ad investimenti "green" del Gruppo Arvedi, una delle principali realtà europee dell'acciaio, la prima operazione di Sace per il Green New Deal.

Andrà a sostenere tre progetti nei siti industriali di Cremona e Trieste. L'operazione, della durata di sei anni e per un importo complessivo di 240 milioni di euro, è stata chiusa con successo registrando una sovra sottoscrizione che ha dato luogo a un riparto delle quote tra le banche partecipanti.

Questo strumento finanziario, introdotto dal decreto Semplificazioni, è parte di un più ampio contratto di finanziamento siglato tra alcune società del Gruppo Arvedi e un pool di banche, tra le quali Intesa Sanpaolo, organizzatrice e agente.

Il finanziamento è costituito da due tranche: la prima, di 165 milioni di euro, a favore di Acciaieria Arvedi è quella che vede l'intervento di SACE quale garante per il 70% dell'importo; la seconda, di 75 milioni di euro è a favore di Acciaieria Arvedi, Arvedi Tubi Acciaio e Centro Siderurgico Industriale.

