Intesa: accordo con Prudential, sale a 100% Pramerica

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Intesa si è accordata con Prudential Financial per rilevare il 35% non ancora posseduto in Pramerica. Lo si apprende da fonti finanziarie. Intesa possedeva già il 65% della Sgr ereditato dalla fusione con Ubi.

L'operazione, attesa dal mercato dopo la fusione tra Intesa e Ubi, consente al Gruppo di consolidare la propria posizione nell'ambito della gestione del risparmio e dei patrimoni.

Pramerica opera sia con clienti privati che istituzionali ed è attiva nei fondi comuni, nelle sicav, nei fondi alternativi e gestioni patrimoniali in titoli e fondi, con un patrimonio gestito di oltre 65 miliardi di euro, secondo i dati di Assogestioni. (ANSA).