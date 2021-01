Borsa: Milano chiude brillante (+2,4%),bene Unicredit e Cnh

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Chiusura brillante per Piazza Affari, tra scambi fiume per 3,3 miliardi di euro, nonostante la festività dell'Epifania. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,4% a 22.734 punti, terzo in Europa dopo Londra (+3,47%) e Madrid (+3,2%). Il voto in Georgia, che ha visto prevalere i candidati democratici per il Senato Usa, ha spinto i titoli del settore delle costruzioni e delle energie rinnovabili, sostenute dal partito di John Biden. Tra questi Buzzi (+7,96%), Enel (+6,36%) e Saipem (+5%). In luce Cnh (+6,64%) in trattativa con la cinese Faw, interessata a Iveco e a una quota in Fpt Industrial. Sugli scudi anche Unicredit (+6,09%) che, nell'ambito della fusione con Mps (+3,65%), potrebbe cedere ad Amco fino a 14 miliardi in Npl. Con lo spread stabile a 109 punti hanno chiuso in forte rialzo anche Banco Bpm (+5,68%), Bper (+5,33%), Mediobanca (+3,79%), con Leonardo Del Vecchio salito quasi al 12%, ed Intesa (+3,39%). In una giornata caratterizzata dagli acquisti non sono mancati i segni meno. In particolare le vendite si sono concentrate su Diasorin (-3,98%), Recordati (-3,54%), oggetto di prese di beneficio come gli altri titoli del settore in Europa.

Giù anche Inwit (-3,41%), Fca (-2,1%), Nexi (-1,98%), Amplifon (-1,61%) e Ferrari (-1,39%). (ANSA).