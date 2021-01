Borsa:Europa termina in calo, controcorrente Londra (+0,61%)

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Terminano la seduta in calo le principali Borse europee. Tiene soltanto Londra (+0,61%) aiutata dal'indebolimento della sterlina e dalla corsa di British Petroleum, spinta come gli altri titoli petroliferi, a partire da Royal Dutch Shell ad Amsterdam, dalle quotazioni del greggio che beneficiano del compromesso fra Russia e Arabia Saudita sui tagli alla produzione.

Francoforte, dopo che la Germania ha prolungano il lockdown sino a fine mese, chiude in calo dello 0,55% e Parigi dello 0,44 per cento. (ANSA).