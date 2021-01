Borsa: Asia contrastata, torna fiducia ma cede Tokyo (-0,56%)

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Borse contrastate nella prima seduta dell'anno in Asia e Pacifico. Tokyo (-0,56%) ha chiuso sotto la parità a differenza di Shanghai (+0,86%), Taiwan (+1,15%), Seoul (+2,47%) e Sidney (+1,47%). Ancora aperte Hong Kong (+0,9%) e Mumbai (+0,22%), mentre sono positivi i futures sull'Europa e su Wall Street nel giorno della diffusione dell'indice della fiducia manifatturiera in Italia, Francia, Germania nell'Ue e negli Usa. Dalla Francia poi sono in arrivo i dati sulle immatricolazioni di auto in dicembre. In rialzo il greggio oltre quota 49,55 dollari al barile (Wti +2,12%) per le tensioni in Medio Oriente. Salgono anche l'oro (+1,33% a 1.924 dollari l'oncia) e l'acciaio (+0,93%) a differenza del rame (-1,04%). Sul fronte delle valute segna il passo il dollaro sia nei confronti dell'euro e della sterlina, rispettivamente a quota 1,22 e 1,37, sia verso lo yen, che si porta a 102,97. Una conseguenza, viene spiegato nelle sale operative, del minor grado di incertezza che pesa sui mercati grazie all'avvio delle campagne di vaccinazione contro il Covid e delle politiche di stimolo all'economia. In controtendenza la Piazza di Tokyo per il crescere dei casi di coronavirus e l'annuncio del primo ministro Yoshihide Suga di una possibile ricorso allo stato di emergenza. (ANSA).