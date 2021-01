Banca Fucino:prima cessione crediti fiscali con Imprendiroma

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Banca del Fucino ha perfezionato la prima operazione di cessione di crediti fiscali con la controparte Imprendiroma Srl, società romana specializzata nella ristrutturazione, nel restauro e nell'efficientamento energetico di stabili condominiali. L'operazione, rende noto un comunicato, ha riguardato crediti fiscali rivenienti da bonus facciata 90% e bonus ristrutturazione 50%. L'operazione è stata coordinata dalla Divisione Investment Banking della Banca con il supporto dello Studio Capponi Di Falco per quanto riguarda gli aspetti legali e contrattuali e lo Studio Fantozzi & Associati per gli aspetti fiscali e tributari.

Banca del Fucino prevede di consolidare tale operatività coinvolgendo altri primari partner di mercato attivi nel settore edile e delle ristrutturazioni. Nel corso del 2021 l'operatività nell'ambito dei crediti fiscali sarà ulteriormente ampliata e sviluppata focalizzandosi sul superbonus 110%. Anche per quanto riguarda quest'ultima linea di attività, che vedrà a breve il closing di alcune importanti operazioni, è previsto lo sviluppo di volumi significativi. (ANSA).