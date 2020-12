Borsa: Europa positiva dopo Wall Street, vola Londra (+2%)

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street. Londra (+2,1%) festeggia l'accordo per la Brexit e guida i listini del Vecchio continente. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2261 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cresce dello 0,9%. In rialzo Madrid (+0,7%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,2%), piatta Milano (-0,01%). Avanza il comparto immobiliare (+1,6%) e la farmaceutica (+1,2%). Bene anche l'energia (+0,4%).

A Piazza Affari prosegue la corsa Atlantia (+1,8%),che continua a ritenere insufficiente la proposta di Cdp per Aspi.

Si mostrano ben intonate anche Campari (+1,5%) e Ferrari (+1,4%). Seduta negativa per Cnh (-1,1%) e Pirelli (-1,5%).

