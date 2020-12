Borsa: Milano avanza con le banche, Bper +2,6%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - La Borsa di Milano (+0,9%) avanza con le banche. Piazza Affari è in linea con gli altri listini europei con l'ottimismo che prevale dopo l'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus e l'accordo per la Brexit.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,58%.

In forte rialzo Bper (+2,6%). Bene anche Unicredit e Banco Bpm (+1,6%), Intesa (+1,5%), Mps (+0,4%). Seduta in terreno positivo per il comparto dell'automotive Pirelli (+2,8%), Fca (+1,6%), Brembo (+1,2%), Ferrari (+0,6%). Avanzano anche Leonardo (+2,4%) e Saipem (+1,3%), quest'ultima dopo la commessa per la Marina Militare.

Seduta positiva anche per le utility. Enel (+0,1%), Inwit (+0,3%), Italgas (+0,5%). (ANSA).