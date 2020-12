Leonardo: consegna primo M345. Profumo, traguardo importante

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Leonardo ha consegnato ieri all'Aeronautica Militare i primi due aerei addestratori M-345, la cui sigla identificativa di Forza Armata è T-345A - spiega l'azienda con una nota -. "La prima consegna di questo nuovo velivolo rappresenta un traguardo importante per il sistema Paese", commenta l'a.d. Alessandro Profumo.

"L'Aeronautica Militare ha ordinato ad oggi 18 M-345 nell'ambito di un fabbisogno complessivo di 45 aeroplani che dovranno progressivamente sostituire i 137 MB-339 entrati in linea a partire dal 1982". Il nuovo M-345 sarà anche il futuro aereo della Frecce Tricolori.

"Erede di una lunga tradizione nel campo dei jet da addestramento - commenta Marco Zoff, capo della Divisione Velivoli di Leonardo - l'M-345 consentirà alle Forze Aeree clienti un significativo miglioramento dell'efficacia addestrativa e una riduzione dei costi operativi. Questa prima consegna all'Aeronautica Militare rappresenta un risultato importante, frutto di un lungo e proficuo lavoro di squadra portato avanti con la Forza Armata".

L'acquisizione del nuovo velivolo da parte dell'Aeronautica Militare - indica Leonardo - "ha rappresentato un passo importante nell'ammodernamento della flotta dell'Arma Azzurra che lo impiegherà al posto del velivolo MB-339 A, per l'esecuzione della seconda e terza fase del percorso di addestramento di un pilota militare e come nuova piattaforma della Pattuglia Acrobatica Nazionale". (ANSA).