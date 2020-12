Borsa: Milano riduce rialzo dopo Wall Street, bene Exor ed Fca

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Riduce il rialzo Piazza Affari dopo l'avvio debole degli scambi Usa nonostante il rialzo oltre le stime del Pil americano. L'indice Ftse Mib guadagna l'1%, meno della metà di quanto ha perso nella vigilia, con gli investitori che premiano il via libera dell'Ue alla fusione tra Fca (+2,3%) e Peugeot (+2,34% a Parigi). Sugli scudi Exor (+3,99%) a monte della catena di controllo. Bene anche Ferrari (+1,8%), in linea con il resto del comparto in Europa. Stabile lo spread a 115,5 punti, a beneficio dei bancari Banco Bpm (+2,25%), Bper (+1,83%), Unicredit (+0,98% ), Intesa (+0,74%) ed Mps (+0,54%).

Le tensioni sul greggio, (Wti -1,54% a 47,23 dollari), risalito comunque sopra la soglia dei 47 dollari al barile, zavorrano Eni (+0,34%), dopo lo scivolone della vigilia sulla scia di Shell per le svalutazioni annunciate. Bene Stm (+1,75%), giù invece Diasorin (-1,11%) e Campari (-0,65%). Tra i titoli a minor capitalizzazione invertono la rotta Autogrill (+0,38%), Atlantia (+1,49%) e Autostrade Meridionali (+0,27%), che girano in positivo a differenza di Astm (-0,5%). (ANSA).