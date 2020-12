Arriva Fondazione Cdp, focus su sviluppo società e cultura

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Arriva la Fondazione Cdp, dedicata allo sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico, con particolare attenzione alle iniziative a favore delle giovani generazioni e a sostegno del capitale umano. In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Fondazione CDP, già operativa su diversi progetti, promuoverà azioni ad alto impatto sociale in 4 principali ambiti di intervento: Formazione ed inclusione sociale: verranno attivati progetti di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, supportando la formazione dei giovani con un'alta specializzazione nelle discipline più richieste per l'ingresso nel mercato del lavoro come quelle tecnico-scientifiche con un focus sul digitale. È prevista la promozione di percorsi di crescita per colmare il divario tra la domanda e l'offerta, la lotta alle disuguaglianze educative e la promozione della formazione del capitale umano d'eccellenza; Cultura: insieme alle principali istituzioni culturali del Paese, verranno promosse azioni di valorizzazione delle eccellenze del patrimonio culturale e artistico italiano, supportando i giovani talenti. Verrà valorizzato, inoltre, il patrimonio archivistico e immobiliare del Gruppo Cdp, diffondendo la conoscenza e l'approfondimento dei valori e dei luoghi della cultura di impresa; Analisi, studi, ricerca: verrà supportata la ricerca scientifica in collaborazione con istituzioni, università, centri di ricerca, favorendo la crescita dei giovani talenti in Italia e all'estero; Sostenibilità e supporto emergenze: la Fondazione si impegnerà ad affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile e responsabile, sensibilizzando anche la società civile in iniziative volte al contrasto ai cambiamenti climatici, promuovendo l'educazione alla sostenibilità ambientale, alla transizione energetica e all'economia circolare. Un particolare impegno, inoltre, sarà impiegato a supporto delle emergenze e delle calamità naturali. (ANSA).